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الثلاثاء، 28-09-2021 07:05 م

البنتاغون يكشف سبب تخليه عن قاعدة باغرام في أفغانستان

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الوكيل الاخباري- قال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية، إن أحد أسباب تخلي الجيش الأمريكي عن قاعدة باغرام الجوية، كان بعدها عن العاصمة كابول.

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وذكر أن من بين الأسباب الأخرى، كانت الحاجة إلى استخدام قوات كبيرة لحراستها.

 

تعتبر قاعدة بغرام من أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان. وتقع بالقرب من المدينة القديمة في باغرام، على بعد 11 كلم جنوب شرق شاريكار في ولاية بروان في أفغانستان.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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