الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

مراكز تطعيم لقاح فايزر ليوم الجمعة - أسماء

مأدبا: نسبة التطعيم في المحافظة تجاوزت80 بالمئة

وزير الزراعة يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل تسويق المنتجات الزراعية

11 وفاة و2886 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

روسيا: أكثر من 45 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

الأردن يعزي بضحايا الفيضانات والعواصف في نيويورك ونيوجيرسي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

معهد تدريب عجلون يعلن عن بدء التسجيل بالبرامج التدريبية

السفير الأردني لدى مصر: القمة الثلاثية ناجحة

إدارة محمية غابات دبين تتخذ إجراءات لحماية بذور الصنوبر الحلبي

الخميس، 02-09-2021 09:07 م

ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابول

61310c954c59b767f7280b8e


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده مستعدة لإعادة دبلوماسييها إلى العاصمة الأفغانية كابول، شريطة ضمان الأمن واحترام حركة "طالبان" لحقوق الإنسان.

اضافة اعلان


وأضاف ماس قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "نحن مستعدون ليس فقط لتقديم المساعدة الإنسانية، لأن أفغانستان مهددة بكارثة إنسانية، ولكننا أيضا على استعداد لتقديم المساعدة الإنمائية إذا تم استيفاء هذه الشروط: احترام حقوق الإنسان، والحكومة الشاملة، ورفض منح أراضي البلد إلى الإرهابيين... نحن مستعدون أيضا، إذا تمت تلبية هذه الشروط وضمان الظروف الأمنية، لتوفير حضور دبلوماسي في كابول مرة أخرى".


وكان ماس قال يوم الثلاثاء إن بلاده ستنتظر تشكيل "طالبان" لحكومة جديدة لترى إذا ما كانت الحركة ستنفذ تعهدها بالسماح للمدنيين بمغادرة أفغانستان على رحلات طيران من مطار كابول.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6130fb2a4c59b7680b0d2e36

طالبان: استئناف العمل بمطار كابول خلال يومين

6130f43c423604133446341e

روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى حظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

613102b1423604115068e54a

التحالف العربي يحبط هجوما بطائرة مسيرة على جنوب السعودية

6130fd954236041334463432

الجيش المصري يطلق مناورات عسكرية ضخمة

6130fbf24c59b770c210929e

روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع 3 دول بينها الإمارات

78-095902-new-york-declares-state-rain-floods_700x400

شاهد ...أمطار قياسية تغرق نيويورك بالفيضانات

أخبار متعلقة
612527374c59b774ca250e41

ميركل: لا تمديد للموعد النهائي لعمليات الإجلاء من كابول

كابول

أوكرانيا تعلن عن اختطاف طائرة لها في أفغانستان

000_Hkg2877607-e1605804739530

أستراليا تجلي أكثر من 300 شخص خلال الليل من أفغانستان

612131c24236047b257c9242

البنتاغون: أوستن لن يستقيل على خلفية التطورات في أفغانستان

6120ef6b42360455a9764cee

الولايات المتحدة تحذر رعاياها من الذهاب إلى مطار كابول

1-1457601

المئات "محشورون" في طائرة عسكرية.. ما قصة الصورة الغريبة؟