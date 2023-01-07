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السبت، 07-01-2023 07:32 ص

البيت الأبيض: لا تتوقع واشنطن وقف القتال في أوكرانيا في أي وقت قريب

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الوكيل الاخباري - صرح منسق الاتصالات البيت الأبيض جون كيربي، بأن واشنطن لا ترى أي احتمالات لوقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا في الأشهر المقبلة، ومن المهم مواصلة تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

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وقال كيربي: "يمكننا أن نقول على وجه اليقين إننا لا نتوقع من الروس أن يرفعوا أيديهم وأن يتوقفوا عن القتال في غضون الشهرين المقبلين.. لن أتحدث عن خططهم التكتيكية، لكنهم يواصلون التقدم، ونعتقد أن هذا سيستمر في الأشهر المقبلة.. ولهذا كانت حزمة المساعدات اليوم مهمة للغاية ".


وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات دفاعية قياسية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح كييف.


وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي دوري اليوم الجمعة، أن الحزمة الجديدة تتضمن 225 مليون دولار "لتعزيز إمكانات أوكرانيا العسكرية على المدى الطويل"، بالإضافة إلى تحديث القوات المسلحة الأوكرانية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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