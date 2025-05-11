بنين تستعيد كرسيًا ملكيًا نادرًا بعد أكثر من قرن من النهب

وكان "كتاكلي" - وهو كرسي ملكي احتفالي ثلاثي الأرجل - يُستخدم تقليديًا خلال مراسم التتويج في مملكة داهومي التاريخية، التي تقع اليوم ضمن حدود بنين.
ويرمز الكرسي إلى السلطة والوحدة والاستقرار، وقد نُهب لأول مرة على يد القوات الاستعمارية الفرنسية عام 1892، قبل أن ينتهي به المطاف في المتحف الوطني الفنلندي عام 1939، ضمن عملية تبادل متحفي.
ومن المقرر أن تُقام مراسم التسليم الرسمية في العاصمة الاقتصادية كوتونو يوم 13 مايو/أيار الجاري، بحضور وفد فنلندي رفيع المستوى تقوده وزيرة الثقافة الفنلندية ماري-لينا تالفيتي، وفقًا لما أفادت به إذاعة "بيب راديو" البنينية.
وفي بيان صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوضح المتحف الوطني الفنلندي أن "أهمية كتاكلي في داهومي أو تاريخه بوصفه قطعة منهوبة لم تكن معروفة في فنلندا على ما يبدو"، مضيفًا أن "إعادة كتاكلي إلى بنين تُكمل عملية إعادة ممتلكات ثقافية ذات أهمية تاريخية، بعد إعادة 26 قطعة أثرية من فرنسا إلى بنين عام 2021".
الجزيرة
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