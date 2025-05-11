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"لحوم حمير تسربت للمطاعم".. تصريح صادم في مصر

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 11-05-2025 01:19 م
الوكيل الإخباري-   قال نقيب الفلاحين في مصر حسين أبو صدام إن بعض "ضعاف النفوس" يذبحون الحمير لتصدير جلودها ثم تتسرّب لحومها إلى المطاعم في بعض الأحيان، مشيرًا إلى ضبط العديد من قضايا الغش.اضافة اعلان


وأضاف "أبو صدام" في تصريحات لبرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن أعداد الحمير تراجعت في مصر من 3 ملايين في فترة التسعينيات إلى أقل من مليون في الوقت الحالي، لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع تكلفة تربية الحمار، بجانب الطلب المتزايد على تصدير جلود الحمير التي قد يصل سعرها إلى 300 دولار في بعض الأحيان، موضحًا أن البعض يذبح الحمير لتصدير الجلود، ومن المفترض دفن باقي أجزاء الحمار صحيًا أو بيعها إلى حدائق الحيوان.

وتابع: "لن ندفن رؤوسنا في الرمال، ومن الوارد تسرب بعض لحوم الحمير إلى بعض المطاعم، ولذلك نقول بضرورة وضع رقابة على ذبح الحمير، لأنه حرام أكله حتى لو لم يكن ضارًا".

وأشار إلى وجود إقبال كبير على شراء جلود الحمير من الخارج، لصناعة عقاقير غالية الثمن، أو منتجات أخرى من الصابون مرتفع السعر.

واقترح "أبو صدام" تصدير الحمار حيًا بدلاً من تصدير جلده، موضحًا أن المزارعين في مصر عزفوا عن تربية الحمير بسبب ارتفاع تكلفة إطعامه يوميًا، فضلًا عن وجود وسائل نقل أخرى أكثر تطورًا، وتراجع الحاجة إلى استخدام الحمار، واللجوء بدلاً من ذلك إلى تربية الماشية.

روسيا اليوم
 
gnews

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