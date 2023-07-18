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الثلاثاء، 18-07-2023 12:58 ص

البيت الأبيض: ليس بوسعنا تحميل أي طرف مسؤولية الهجوم على جسر القرم

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الوكيل الإخباري - صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن واشنطن لا تستطيع تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم على جسر القرم.

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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، أمس الاثنين: "ليس بوسعنا تحميل أي طرف محدد مسؤولية الهجوم في هذه المرحلة".


واعتبر كيربي أن الهجوم لن يؤثر بشكل ملحوظ على القدرات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن واشنطن لم تر بعد أي دليل على مثل هذا التأثير، وأن الجسر لا يعتبر الطريق الوحيد لنقل الإمدادات إلى شبه جزيرة القرم.


وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن واشنطن تتابع تطورات الوضع المتعلقة بالهجوم على جسر القرم، مضيفا أن أوكرانيا "تحدد بنفسها كيف تخوض الحرب".


يذكر أن جسر القرم تعرض للهجوم بزوارق مسيرة فجر الاثنين 17 يوليو، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.


ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي، وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمحاربة الإرهاب، إن الهجوم نفذته أوكرانيا، بينما فتحت لجنة التحقيقات تحقيقا في ملابسات الهجوم لغرض تحديد المسؤولين عنه.

 

RT

 




 

 


 

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