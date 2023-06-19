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الإثنين، 19-06-2023 11:24 ص

وزارة الدفاع الروسية: أنقذنا 68 راكباً من سفينة في المتوسط

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن سفينتين روسيتين أنقذتا 68 راكباً من السفينة «أفالون» التي ترفع عَلَمي اليونان وألمانيا، والتي قالت إنها واجهت مشكلات في المياه الإقليمية اليونانية.

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ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن أطقم الفرقاطة «أميرال الاتحاد السوفياتي غورشكوف»، التابعة للبحرية الروسية، أنقذت 68 راكباً على متن سفينة «أفالون».

 

جاء ذلك فيما نشرته وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، حيث تابع بيان الوزارة أن طاقم الفرقاطة «أميرال الاتحاد السوفياتي غورشكوف»، التابعة للأسطول الشمالي، والذي كان يؤدي مهامّه بوصفه جزءاً من التشكيل الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، وسفينة الشحن «بيزما» التي رافقتها، أنقذوا ركاب السفينة الأجنبية «أفالون»، التي وقعت في مأزق بالمياه الإقليمية لليونان.


وتابع البيان: «أثناء اتباع مسار العبور إلى ميناء طرطوس في الجزء الجنوبي من بحر إيغه، تلقّت الفرقاطة إشارة استغاثة من سفينة (أفالون) ترفع عَلَمي ألمانيا واليونان، وبعدها غيَّرت السفن الروسية مسارها، وبدأت، على الفور، التحرك إلى منطقة الكارثة». وأكد البيان أن عملية الإنقاذ تكللت بالنجاح.


وأشار البيان إلى أن الأشخاص «جرى إجلاؤهم من السفينة المفقودة على متن سفينة الشحن بيزما، حيث جرى تزويدهم بالمساعدات الطبية اللازمة، ونقلهم إلى خليج جزيرة كاليمنوس، ليتم نقلهم على متن قوارب خفر السواحل اليوناني».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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