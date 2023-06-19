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الإثنين، 19-06-2023 11:54 ص

رئيس «فاغنر»: عودة 32 ألف سجين سابق إلى روسيا بعد تجنيدهم بأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، إن نحو 32 ألف رجل جرى تجنيدهم من السجون الروسية لتأدية الخدمة العسكرية في أوكرانيا، قد عادوا إلى بلدهم.

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وقال بريغوجين أمس (الأحد)، إن المُسرحين أوفوا بعقودهم وجرى نشرهم في العمليات القتالية. وعبّرت نساء وناشطون في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم من أن كثيراً من المجرمين، ومن بينهم قتلة ومجرمون آخرون في أعمال العنف، قد نالوا عفواً وعادوا للاندماج في المجتمع الروسي بشكل سابق لأوانه.


وفي بعض الحالات، ارتكب بالفعل المجرمون المدانون، جرائم قتل جديدة. لكن رئيس «فاغنر» يعتبر أن الخدمة العسكرية برنامج تأهيلي اجتماعي كبير.

وزعم بريغوجين، في رسالة صوتية نُشرت على قناته على تطبيق «تلغرام»، أن أولئك المفرَج عنهم ارتكبوا في المجمل 83 جريمة فقط.


وجند بريغوجين، وهو صديق مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعضاً من السجناء بنفسه في معسكرات سجون. وأصدر بوتين عفواً عن أولئك الذين وقّعوا عقداً للقتال في الحرب، شريطة إتمام 6 أشهر على الأقل من العمليات القتالية في أوكرانيا.


وفي مارس (آذار) الماضي، قال بريغوجين إن عدد السجناء السابقين المُفرَج عنهم في صفوف «فاغنر» بلغ 5 آلاف فرد.


وبعد السيطرة على بلدة باخموت شرق أوكرانيا، قال إنه خسر 20 ألف فرد في القتال هناك، من بينهم 10 آلاف سجين سابق. وفي بعض الحالات، كان يعمل على ضمان حصول المجرمين على تكريم عسكري عند الدفن.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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