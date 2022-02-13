الجامعة العربية تدعو لتعزيز السياسات للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث

الوكيل الإخباري-أكدت الجامعة العربية القدرة على امتلاك الفرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجدداً بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 لاستعادة المكاسب التي تم تحقيقها قبل جائحة كورونا، داعية إلى تعزيز السياسات للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث.

اضافة اعلان



واشار الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، في افتتاح أعمال النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الى أن تدهور مؤشرات التنمية المستدامة بسبب الجائحة زاد الفوارق بين الدول وداخلها.



واضاف ان انعدام المساواة أدى إلى زيادة حجم التحديات المعقدة التي كانت المنطقة العربية تواجهها قبل الجائحة، بل وساهم في تأزم الأوضاع في البلدان التي تعاني من نزاعات، وتلك التي تعيش مخاض أزمات سياسية عسيرة.



واكد ضرورة اغتنام كل الفرص التي تتيحها هذه الأزمة الصحية، من زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية، وعودة مواضيع الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، فضلاً عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث، ودعم قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة.



وجدد ابو الغيط دعوته إلى كل الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية إلى زيادة المخصصات الموجهة للمنطقة العربية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل حلول عام 2030.

بترا