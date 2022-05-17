الجامعة العربية تشارك بالمنتدى الإسباني العربي للخدمات السمع بصرية

الوكيل الاخباري - شارك وفد الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للمنتدى الإسباني العربي للخدمات "السمع بصرية" العامة في العاصمة الإسبانية مدريد، برئاسة أمينها العام أحمد أبو الغيط.



وأوضحت الجامعة في بيان لها اليوم، أن أبو الغيط، اكد في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن هذه الخطوة تشكل لبنة جديدة على طريق تنمية العلاقات العربية-الاسبانية ومد جسور الحوار وتعزيز روابط الصداقة والتفاعل التاريخي ودعم قضايا التنمية ومواجهة التحديات المشتركة، ومنها، محاربة الارهاب والقضاء على التطرف ومواجهة موجات الهجرة غير النظامية إضافة الى التحول المناخي.

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