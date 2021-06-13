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الأحد، 13-06-2021 11:32 ص

الجامعة العربية: توفير الدعم لمصر والسودان في قضية سد النهضة

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الوكيل الإخباري- قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسي من قبل الدول الأعضاء بالجامعة في قضية مفاوضات سد النهضة.

وأضاف أن هذا الدعم، هو الذي قررت مصر والسودان الحصول عليه خلال الاجتماعات التي ستجري في الدوحة، الثلاثاء المقبل.

وأشار زكي إلى أن قطر هي دولة الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة، مبينا في الوقت نفسه أنه عقب هذا الاجتماع سيعقد اجتماع طلبته مصر والسودان بخصوص سد النهضة.

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ولفت إلى أن الحصول على الدعم في هذه الأزمات هو دعم مقدر ومهم، سواء من الدول العربية، أو أي دول أخرى تربطها بها علاقات طيبة، مشددا في الوقت نفسه على أن الجانب الإثيوبي ماض في تعنته وفي أسلوبه.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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