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الثلاثاء، 25-05-2021 03:37 م

جنود إثيوبيون من قوة حفظ السلام في دارفور يطلبون اللجوء في السودان‎

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الوكيل الاخباري- أكد جنود إثيوبيون سابقون في قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (يوناميد)، أنهم طلبوا اللجوء إلى السودان خشية تعرضهم للأذى إذا عادوا إلى بلادهم، بسبب انتمائهم إلى إقليم التيغراي المناوئ للحكومة الإثيوبية.

وفي مخيم أم الرقروق بولاية القضارف في شرق السودان، حيث يقيم الجنود الإثيوبيون الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، قال قائد المجموعة التي طلبت اللجوء هلكا حقوص (47 عامًا) إنه قرر عدم العودة إلى إثيوبيا ”بسبب الاضطهاد والتطهير العرقي الحاصل داخل إقليم تيغراي“ متهمًا الحكومة الإثيوبية بالمسؤولية عن هذه الممارسات.

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وأكد أرقاوي محاري الضابط ذو الأربعين عامًا، أنه لا يعرف مكان أمه وأبيه اللذين فرا من منزلهما في إقليم تيغراي بعد اندلاع النزاع.

 

وأضاف: ”كل الأسر داخل تيغراي شُردت ونزحت ولا أعرف مكان والدي ووالدتي وحصلت اغتصابات وفظائع كثيرة“.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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