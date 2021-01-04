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الإثنين، 04-01-2021 09:58 ص

الجزائر .. هزة أرضية تضرب العاصمة

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الجزائر العاصمة


الوكيل الاخباري - شهدت الجزائر، صباح اليوم الإثنين، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر.

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وقال مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، إن الهزة وقعت الساعة 6:16 صباح اليوم، وحدد مركزها بـ 3 كلم شمال الجزائر العاصمة، بحسب صحيفة "النهار".


ولم تعلن السلطات عن وقوع أية إصابات أو خسائر مادية.


يشار إلى أن الشريط الساحلي للجزائر يشهد نشاطا زلزاليا مستمرا.


وخلال الشهور الأخيرة شهدت الجزائر عددا من الهزات الأرضية كان آخرها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث وقعت حينها هزة قوة 3.6 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب شرق العمارية بولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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