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الأربعاء، 19-06-2024 09:28 ص

الجيش الأميركي يعلن تدمير طائرات مسيّرة للحوثيين في اليمن

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الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الأميركي، أنه دمر ثماني طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن خلال ال24 ساعة الماضية، بحسب موقع البنتاغون الإلكتروني وواشنطن تايمز.

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وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن قوات القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) دمرت خلال ال24 ساعة الماضية ثمانية أنظمة جوية غير مأهولة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.


ويستهدف الحوثيون سفنا تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، في هجمات تضامنا مع الفلسطينيين وسط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

 




 

 


 

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