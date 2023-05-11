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الخميس، 11-05-2023 08:57 ص

الحكومة الألمانية تعتزم منح الولايات مليار يورو للتعامل مع اللاجئين

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الوكيل الإخباري - قررت قمة في برلين مساء أمس الأربعاء أن تزيد الحكومة الألمانية المبلغ الإجمالي المدفوع للولايات الاتحادية الـ 16 بمقدار مليار يورو (1.1 مليار دولار) لعام 2023 للتعامل مع اللاجئين، على الرغم من أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق بشأن نظام تمويل طويل الأجل.

وكان هناك سجال بين رؤساء وزراء الولايات والمستشار أولاف شولتس بشأن زيادة دائمة في التمويل الاتحادي لتمويل الإقامة والرعاية لأولئك الذين يسعون للحصول على الحماية في ألمانيا، لكنهم فشلوا في القيام بذلك في القمة التي عقدت في مكتب المستشار.

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ووافقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على تأجيل قرار أساسي بشأن تمويل دائم.


ويتعلق مبلغ المليار يورو الإضافي بدعم الولايات في تقديم إغاثة إضافية لبلدياتها وفي تمويل رقمنة سلطات الهجرة.


وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، تلقى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين 101981 طلب لجوء، بزيادة بنحو 78% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


وفي العام الماضي، تقدم حوالي 218 ألف شخص بطلب لجوء في ألمانيا للمرة الأولى.


بالإضافة إلى ذلك، يتعين على البلديات استيعاب أكثر من مليون لاجئ حرب من أوكرانيا.


وقال شولتس إنه من أجل فرض عمليات الترحيل بشكل أكثر اتساقا، وافقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على تمديد المدة القصوى للاحتجاز في انتظار المغادرة لتصبح 28 يوما بدلا من 10 أيام كما هو معمول به حاليا.

 

البيان

 




 

 


 

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