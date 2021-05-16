الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الضفة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

عجلون: وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

إربد: تجار وصحفيون ينفذون وقفة نصرة للقدس وغزة

الاحتلال يطلق النار على متظاهرين جنوب لبنان

السيسى يصدر توجيها بشأن مصابي غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

توضيح من وزارة الصحة حول الحصول على مطعوم كورونا

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 197

قرار بشأن ساعات الحظر الجزئي بالاردن

شاهد: لحظة عملية دهس عدد من شرطة الاحتلال بحي الشيخ جراح

توجيهات حكومية بخصوص دوام الموظفين

الأحد، 16-05-2021 10:12 م

الحكومة الجزائرية توافق على فتح الحدود جزئيا قريبا

جط


الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، إعادة فتح الحدود الجوية والبرية جزئيا، اعتبارا من 1 يونيو القادم.

اضافة اعلان

وجاء ذلك خلال جلسة للمجلس ترأسها الرئيس عبد المجيد تبون لبحث إمكانية فتح الحدود المغلقة بسبب جائحة كورونا.


وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأنه "بعد الاستماع إلى مداخلة السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، تم استعراض توصيات الاجتماع الذي خصص يوم أمس لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية، ووافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح يونيو المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة".

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
44

الاحتلال يطلق النار على متظاهرين جنوب لبنان

حزب

الصين وتونس والنرويج تصدر بيانا مشتركا بشأن الأوضاع في فلسطين

909380ba-6050-41d0-94bd-ba2c2c0e848c

السيسى يصدر توجيها بشأن مصابي غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

حزب

مسيرة في العاصمة القبرصية دعما لفلسطين

عرابق

كشف الأسماء المطروحة لمنصب وزير الصحة العراقي

جزائر

الجزائر: يجب اتخاذ موقف حازم لإنهاء الاحتلال في فلسطين

أخبار متعلقة
6091cc2c423604229d7f7f21

البيت الأبيض ينشر صورة لبايدن وزوجته خلال زيارتهما لمنزل رئيس أمريكي أسبق

فضيانات

ارتفاع حصيلة فيضانات الجزائر إلى 4 ضحايا

نيويورك-730x438

بايدن : سنسمح بدخول 62 الف لاجئ إلى الولايات المتحدة

حرارة

السعودية : 3 ملايين زائر ومعتمر خضعوا لكشف الحرارة منذ بدء رمضان

صين

آلاف الصينيين يحضرون مهرجانا موسيقيا في ووهان لأول مرة منذ بداية الجائحة... فيديو

egypttodaaaaaaaaaaay22

السلطات الإيرانية تعتقل عشرات العمال خلال مسيرة احتجاجية في طهران