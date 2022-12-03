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السبت، 03-12-2022 04:44 م

الحكومة المصرية ترد على انتشار مرض خطير في البلاد

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الوكيل الإخباري - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد حول انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية في البلاد نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها، وأن الوضع الصحي للماشية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماما، مشددة على توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية بشكل دوري ضد أي أمراض وبائية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع منذ 19 نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، مناشدةً جموع المربيين بضرورة الاستجابة لحملات التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية.

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وفي سياق متصل، تم تنفيذ 13 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، إلى جانب عقد 1910 ندوات إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل 19 ألفاً و577 رأسا، استكمالا لجهود الوزارة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية.

 

RT

 




 

 


 

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