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السبت، 12-11-2022 12:08 م

وزير الخارجية الأوكراني: الحرب مستمرة بعد تحرير خيرسون

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجيّة الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم السبت، أنّ "الحرب مستمرّة"، وذلك بعد نجاح بلاده أمس الجمعة في استعادة مدينة خيرسون (جنوب) من الجيش الروسي.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي على هامش قمّة رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا، أكد كوليبا أن أوكرانيا تواصل الكفاح من أجل تحرير أراضيها.

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وعزف النشيد الوطني الأوكراني في خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية أمس الجمعة من المدينة. وكانت خيرسون أول مدينة سقطت في بداية الحرب فبراير الماضي.


وقال كوليبا "نحن ننتصر في معارك لكن الحرب مستمرّة". وأضاف "أدرك أنّ الجميع يريدون أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، ونحن بالتأكيد من يريد ذلك أكثر من أيّ طرف آخر".


وكانت استراليا وعدت أوكرانيا في أكتوبر بتزويدها بثلاثين آلية مدرعة إضافية من طراز "بوشماستر" وكلفت سبعين من من أفراد الدفاع الأسترالي لتدريب الجنود الأوكرانيين في بريطانيا.

 

البيان

 




 

 


 

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