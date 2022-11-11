تسعة نواب من أصول عربية يفوزون بمقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية

الوكيل الإخباري - فاز تسعة نواب أميركيين من أصول عربية في الانتخابات النصفية لمجلس النواب الأميركي التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن أعلنت لجان الفرز في الانتخابات الأميركية القائمة النهائية للفائزين، بحسب واشنطن بوست.

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والنواب التسعة هم، رشيدة طليب (ديمقراطية) عضوية برلمان ولاية متشيجان وللمرة الثالثة، الهان عٌمر (ديمقراطية) عضوية برلمان ولاية مينوسوتا، غارت غريفس (جمهوري) عضو برلمان ولاية لويزيانا، دارل عيسى (جمهوري) عضو برلمان ولاية كاليفورنيا، ايمان جودة (ديمقراطية) عضوية برلمان ولاية كولارادو، دارن لحود (جمهوري) عضو برلمان ولاية الينيوي، رؤى رمان (ديمقراطية) عضوية برلمان ولاية جورجيا، عبد الناصر رشيد (ديمقراطي) عضوية برلمان ولاية الينوي، آنا عشو (ديمقراطية) عضوية برلمان ولاية كاليفورنيا.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) 435 نائبا.



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