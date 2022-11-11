الجمعة 11-11-2022
الوكيل الاخباري

قطر تعتزم افتتاح مركز جديد لمنح التأشيرات في الأردن

وزير البيئة: 16 % من مركبات الأردن كهربائية وهجينة

13 اصابة بحادث سير في اربد

توقعات بانخفاض سعر تنكة زيت الزيتون بنسبة 10 %

روسيا تسحب 30 ألف عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو الأوكراني

أوكرانيا.. مقتل 7 مدنيين في قصف روسي استهدف ميكولايف

بايدن يلتقي السيسي في مصر على هامش مؤتمر الأطراف

فاو: تكاليف استيراد الغذاء ترتفع لمستوى قياسي

اليمن.. مقتل 4 من جنود "الانتقالي" في مواجهات مع الحوثيين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل

الجمعة، 11-11-2022 07:01 م

تسعة نواب من أصول عربية يفوزون بمقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية

thumbs_b_c_0c6af86086144533c02dd39f626a4d7c


الوكيل الإخباري - فاز تسعة نواب أميركيين من أصول عربية في الانتخابات النصفية لمجلس النواب الأميركي التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن أعلنت لجان الفرز في الانتخابات الأميركية القائمة النهائية للفائزين، بحسب واشنطن بوست.

اضافة اعلان


والنواب التسعة هم، رشيدة طليب (ديمقراطية) عضوية برلمان ولاية متشيجان وللمرة الثالثة، الهان عٌمر (ديمقراطية) عضوية برلمان ولاية مينوسوتا، غارت غريفس (جمهوري) عضو برلمان ولاية لويزيانا، دارل عيسى (جمهوري) عضو برلمان ولاية كاليفورنيا، ايمان جودة (ديمقراطية) عضوية برلمان ولاية كولارادو، دارن لحود (جمهوري) عضو برلمان ولاية الينيوي، رؤى رمان (ديمقراطية) عضوية برلمان ولاية جورجيا، عبد الناصر رشيد (ديمقراطي) عضوية برلمان ولاية الينوي، آنا عشو (ديمقراطية) عضوية برلمان ولاية كاليفورنيا.

 

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) 435 نائبا.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
غ

روسيا تسحب 30 ألف عسكري إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو الأوكراني

1

أوكرانيا.. مقتل 7 مدنيين في قصف روسي استهدف ميكولايف

1

بايدن يلتقي السيسي في مصر على هامش مؤتمر الأطراف

2

نصر الله يدعو إلى انتخاب رئيس للبنان في أقرب وقت

1

بايدن: حياة الكوكب في خطر

20220213200051reup-2022-02-13t151010z_1907521441_rc23js9us9et_rtrmadp_3_ukraine-crisis-stinger-missiles.h-730x438-2-730x438-1-730x438

الولايات المتحدة تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أخبار متعلقة
9701314531643631168

الصين تعترض بشدة على زيارة وزير بريطاني إلى تايوان

image (88)

الكرملين يحجم عن التعليق بشأن إجراء محادثات مع أمريكا لمنع تصعيد الحرب

image (87)

جوتيريش يحذر: نحن على طريق سريع إلى جحيم مناخي

c4f2f251-79-222521-kim-jong-un-injured-missile-test_700x400

البرهان: الحوار السياسي جار في السودان ولا يشمل أنصار البشير

c4f2f251-79-222521-kim-jong-un-injured-missile-test_700x400

كوريا الشمالية: سنرد بأقوى إجراء ضد أي محاولة لانتهاك سيادتنا

19_2022-638026306469228420-922

انعدام الأمن يفرض نفسه على الانتخابات النصفية الأمريكية