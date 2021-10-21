الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : التباعد داخل المساجد مستمر

توضيح حكومي بشأن استمرار تطبيق قانون الدفاع

مذكرة تفاهم بين آل البيت والملكية للتوعية الصحية لتعزيز الصحة الإنجابية

جامعة اليرموك تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

وزير الزراعة يرعى افتتاح موسم عصر الزيتون في شمال المملكة

مراكز فحص كورونا الجمعة - اسماء

دورة تدريبية حول التصنيع الغذائي بالوطني للبحوث الزراعية

إربد : دعوات إلى سن تشريعات رادعة لمواجهة العنف المجتمعي

منتدى الأوقاف للحوار الفكري ينظم ندوة حول خصائص النبي عليه السلام

مبادرة مدرستي تطلق فعاليات التوأمة الإلكترونية في الزرقاء

الخميس، 21-10-2021 06:55 م

الحوثيون يستهدفون معسكرا بجيزان بخمسة صواريخ باليستية

حوث


الوكيل الإخباري - أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية أن القوات التابعة لها استهدفت بخمسة صواريخ باليستية معسكرا بجيزان جنوب غربي السعودية.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين العميد يحيي سريع: "تمكنت القوة الصاروخية من تنفيذ عملية نوعية يوم الأربعاء استهدفت معسكر قوات الواجب بجيزان بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي وكانت الإصابات دقيقة".


وأضاف أن هذه العملية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين للطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية.


وأفاد بأن هذا يأتي في سياق الرد على الغارات المتواصلة والحصار على اليمن.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بوتن

بوتين: أختلف مع الرئيس التركي أردوغان بشأن مجلس الأمن الدولي

العراق

العراق.. الكاظمي يصدر 12 توجيها تشمل القيادات الأمنية والعسكرية

ن

بيل كلينتون يشكر الأطباء عقب تعافيه وخروجه من المستشفى - فيديو

مكة

السعودية تعلن عن تسهيلات لدخول الحرم المكي غدا الجمعة

thumbs_b_c_861320d3da759321a3f0a76934b24371

بروكسل.. انطلاق اجتماع وزراء دفاع الناتو

مطار

العراق: إحباط هجوم صاروخي ضد مطار الحليوة

أخبار متعلقة
الامن حوثي

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية

16

التحالف العربي يدمر زورقين ملغمين للحوثيين

السعودية

السعودية : اشتراط التحصين ضد كورونا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة

image-3

السعودية تنفي السماح بالعمرة دون تصريح

615a3a474c59b74eef50c4c0

الحوثيون يعلنون وصول سفينة غاز احتجزها التحالف العربي منذ 82 يوما

w

ولي عهد السعودية يؤكد مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن