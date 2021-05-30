الحوثيون يهاجمون من جديد قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

الوكيل الاخباري- لليوم الثاني على التوالي أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية أنها استهدفت بإصابة دقيقة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية بعد أن قال التحالف العربي إنه تمكن من إحباط الهجوم.

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وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، فجر الأحد: "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله فجر يومنا هذا الأحد من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k محققا إصابة دقيقة".



وأضاف المسؤول الحوثي أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على استمرار الحصار والعدوان" على اليمن من قبل السعودية وحلفائها.



وقد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، عن إحباط هجوم جديد من قبل الحوثيين على مدينة خميس مشيط جنوب المملكة السعودية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، متهما الجماعة باستهداف المدنيين.



ومساء الجمعة تحدث الحوثيون أيضا عن هجوم على القاعدة ذاتها بينما أعلن التحالف عن إحباط العملية.

المصدر: روسيااليوم