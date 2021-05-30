الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس مجلس الأعيان: هناك جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة

اعلان صادر عن الأمن العام

وزير السياحة : تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية مطلع الشهر القادم

تجارة عمّان تبدأ استقبال أصحاب العمل الراغبين بفتح منشآتهم المغلقة

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

اعلان صادر عن وزارة الصحة

مطالبة بإلزام وسائل النقل العام بمسار الخط حتى نهايته

الصناعة والتجارة : البدء بإلغاء تصاريح الحظر الجزئي بـ 15 حزيران

أسعار الذهب الأحد 30/5/2021

ضريبة الدخل تدعو لتحديث بيانات مكلفيها

عاجل

الطيران المدني : الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة للسفر

الأحد، 30-05-2021 09:15 ص

الحوثيون يهاجمون من جديد قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

5c5c4338421aa9017e11b5a2


الوكيل الاخباري- لليوم الثاني على التوالي أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية أنها استهدفت بإصابة دقيقة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية بعد أن قال التحالف العربي إنه تمكن من إحباط الهجوم.

اضافة اعلان
 

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر"، فجر الأحد: "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله فجر يومنا هذا الأحد من استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k محققا إصابة دقيقة".

وأضاف المسؤول الحوثي أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على استمرار الحصار والعدوان" على اليمن من قبل السعودية وحلفائها.

وقد أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء السبت، عن إحباط هجوم جديد من قبل الحوثيين على مدينة خميس مشيط جنوب المملكة السعودية بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، متهما الجماعة باستهداف المدنيين.

ومساء الجمعة تحدث الحوثيون أيضا عن هجوم على القاعدة ذاتها بينما أعلن التحالف عن إحباط العملية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b3328f42360419006f6075

رئيس البرلمان الأوروبي يحث على تشديد العقوبات ضد روسيا

mus-i-hus-ozmksit82200c70jsp06n88fwyd64gguu7vka8x3lc

بعدما تسبب في خسائر بالملايين.. ما هو طاعون الفئران الذي ضرب أستراليا؟

60b2d28e4236047d9550aa36

بريطانيا تعتزم بناء سفينة للترويج لتجارتها الخارجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

thumbs_b_c_599ab1f1555d0c92e05cf4ec599088df

كندا: مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار

تركيا

تركيا تعلن موعد البدء في بناء قناة إسطنبول الجديدة

145923_5_1622354045

تظاهرة حاشدة في واشنطن دعما للفلسطينيين

أخبار متعلقة
ddd_0

جماعة الحوثي تدعو السعودية لمفاوضات جادة لوقف الحرب في اليمن

download

التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار استهدفت جنوب السعودية

سعودية

وزير الخارجية السعودي: بدأنا مناقشات استكشافية مع إيران

السعودية

وزير خارجية السعودية: الاحتلال يقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين

609a38f84c59b753444c779e

فلكي سعودي يتوقع يوم عيد الفطر

شوال

السعودية تتحرى هلال شوال مساء اليوم