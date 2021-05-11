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الثلاثاء، 11-05-2021 11:21 ص

السعودية تتحرى هلال شوال مساء اليوم

شوال


الوكيل الإخباري - تتحرى الدول العربية والإسلامية، مساء اليوم الثلاثاء، هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام عيد الفطر السعيد.

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ودعت المحكمة العليا السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام (1442 هجري) مساء الثلاثاء 29 رمضان، مؤكدة أنها "ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.


ومن غير المرجح رؤية هلال الشهر الجديد الليلة، ما يعني أن يتم شهر رمضان هذا العام 30 يوما، على أن يكون أول أيام شهر شوال الخميس 13 مايو.


وكان الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أكد أن شهر رمضان هذا العام سيكون كاملا، 30 يوما.


وبحسب موقع "سبق" السعودي، أكد الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء أن شهر رمضان سيكون كاملا 30 يوما، وذلك لغروب الهلال قبل غروب الشمس بـ13 دقيقة، وولادته عقب غروبها وتحديدا في الساعة 9:59 مساء.


وشرح عضو هيئة كبار العلماء بقوله: "رمضان هذا العام ثبت دخوله شرعاً يوم الثلاثاء 13 أبريل"، مؤكدا أنه سيكون كاملا لأن ولادة شهر شوال ستكون في مساء يوم الثلاثاء 29 رمضان الساعة 9:59 دقيقة، لافتا إلى أن شمس هذا اليوم تغرب بعد غروب القمر الساعة 6:51 دقيقة، ويغرب القمر قبلها وبالتحديد الساعة 6:38.


وقال: "فليلة الأربعاء هي ليلة آخر يوم من رمضان، ويوم الأربعاء هو اليوم الثلاثين المكمل لرمضان فيكون يوم الخميس 13 مايو/ آيار، هو أول يوم من أيام شهر شوال وهو يوم عيد الفطر".


وبخصوص بيان المحكمة عن ترائي الهلال يوم 29 رمضان، قال المنيع: "صدور بيان من المحكمة العليا بتحري رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء إعذار لمن لم يؤمن بالحساب الفلكي، وإلا فلن يرى الهلال للأسباب التي شرحناها".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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