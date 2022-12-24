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السبت، 24-12-2022 03:19 م

الدفاع التركية: حيدنا 3982 إرهابيا داخل البلاد وفي شمال العراق وسوريا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم السبت، إن قوات بلاده حيدت 3982 إرهابيا داخل البلاد وفي شمال العراق وسوريا منذ مطلع العام الحالي.

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جاء ذلك في اجتماع تقييمي لنهاية العام بخصوص فعاليات وزارة الدفاع التركية، بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة.


وحول أمن الحدود التركية، قال أكار:" منعنا 256 ألفا و199 شخصا من عبور الحدود، وسلمنا 8 آلاف مهاجر و820 إرهابيا إلى سلطات إنفاذ القانون، خلال العام 2022".


وأضاف أكار أنه تم "تحييد 506 إرهابيا، وتدمير ما يقرب من 2000 لغم وعبوة يدوية الصنع، ونحو 600 وكر ونفق في إطار عملية المخلب - القفل قي شمال العراق الجارية ضد معاقل تنظيم بي كي كي".

وأكد الوزير أكار أن تركيا مستمرة في مكافحة تنظيم "بي كي كي" بشمال العراق بتنسيق وتعاون وثيق مع الجانب العراقي.


وحول العمليات في شمال سوريا، لفت أكار إلى أن تركيا منعت من خلال تلك العمليات إقامة "الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودها الجنوبية".


وأكد أنه لا ينبغي لأحد أن "يتوقع من تركيا التسامح تجاه العناصر الإرهابية المتمركزة بمحاذاة حدودها، وفي مقدمتهم الدول الراغبة بجر المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى".


كما تطرق أكار إلى "تحرشات اليونان بمقاتلات تركية أثناء قيامها بطلعات في إطار مهام حلف شمال الأطلسي الناتو".


ولفت إلى أن وقاحة اليونان وصلت إلى درجة ضرب مبادئ وقيم الناتو الأساسية بعرض الحائط.


وشدد الوزير أكار على أنه حان الوقت لأن يقول الناتو "كفى" لعجرفة اليونان.

 

RT

 




 

 


 

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