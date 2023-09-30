الدفاع الرومانية حذرت منطقتين في البلاد من خطر تعرض المجال الجوي للانتهاك

الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الدفاع الرومانية الليلة الماضية سكان منطقتين في البلاد من خطر تعرض المجال الجوي الروماني للانتهاك.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها: "بعد رصد مجموعات من المسيرات الجوية المتجهة إلى الأراضي الأوكرانية القريبة من الحدود مع رومانيا، نبهت وزارة الدفاع الرومانية الهيئات الوطنية ذات العلاقة بضرورة تحذير سكان منطقتي تولتشا وغالاتس. وأشار نظام المراقبة الرادارية التابع للجيش الروماني إلى احتمال حدوث انتهاك للمجال الجوي الوطني".

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ووفقا للوزارة، تم توجيه قوات الشرطة وحرس الحدود إلى المناطق المحيطة بمدينة غالاتس حيث تم تسجيل الإشارة الرادارية المذكورة.

RT