وزير الدفاع الروسي: هجوم أوكرانيا المضاد فاشل على كل الجبهات

الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء إن الهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا فاشل تماما.

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ونقلت وزارة الدفاع عن شويغو قوله: «القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها على أي جبهة»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



تأتي تصريحات شويغو فيما أعلنت القوات الأوكرانية في جنوب البلاد نهاية الأسبوع أنها اخترقت خط الدفاع الروسي الأول والأكثر قوة. وأعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب على الأرض في العديد من المواقع منذ أيام، بما في ذلك في إقليم دونيتسك بشرق أوكرانيا حول مدينة باخموت.



ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، هجوم أوكرانيا بأنه «فاشل». وقال في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي على البحر الأسود أمس الاثنين: «لا يوجد طريق مسدود، لقد فشل».

وقد صرح بوتين مرارا أن أوكرانيا لم تحقق أي تقدم ضد المواقع الدفاعية الروسية، إلا أن مدونين عسكريين روس ذكروا أن هناك مشكلات في خط الجبهة بالنسبة للقوات الروسية.

ويستهدف هجوم أوكرانيا المضاد تحرير مناطق زابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون التي تسيطر عليها روسيا. كما تهدف كييف إلى استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014.

الشرق الأوسط