رومانيا تنفي سقوط مسيّرات روسية على أراضيها

الوكيل الإخباري - نفت وزارة الدفاع الرومانية صحة الأنباء التي تم تداولها الليلة الماضية، حول سقوط طائرات مسيرة روسية على أراضي البلاد.

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وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الرومانية، اليوم الاثنين: "تنفي وزارة الدفاع الوطني بشكل قاطع مزاعم سقوط طائرات روسية مسيرة على الأراضي الرومانية".



وأشارت في البيان إلى أن الأسلحة الروسية لم تخلق أي تهديدات عسكرية مباشرة للأراضي الرومانية أو المياه الإقليمية الرومانية.



كما أكدت الوزارة أن المؤسسات الدفاعية تراقب الوضع بشكل مستمر باستخدام طائرات مسيرة وتم تعزيز المراقبة في البر والبحر والجو.

RT