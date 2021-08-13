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الجمعة، 13-08-2021 11:05 ص

الرئيس الجزائري يؤكد صعوبة مواجهة الحرائق ويطلب المساعدة من كل الدول الصديقة

صورة-أرشيفية-للرئيس-الجزائري-عبد-المجيد-تبون


الوكيل الاخباري - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم امس الخميس إن بلاده تواجه صعوبة في التغلب على حرائق الغابات، طالبا المساعدة من كل الدول الصديقة.

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جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس الجزائري حول الحرائق التي اندلعت في البلاد مؤخرا وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف تبون أن الحرائق الحالية لم تشهد الجزائر مثلها منذ سنوات.
وأوضح أن تيزي وزو هي أكثر المناطق تضررا جراء الحرائق.

وذكر أنه قام باتصالات بكل الدول الأوروبية الصديقة للمساعدة في إطفاء الحرائق، مشيرا إلى أن البعض بالفعل يساعد الان في عمليات الإطفاء.

وتابع "طائرتان من فرنسا وصلتا لإطفاء الحرائق ومثلهما تصلان غدا من إسبانيا".
وأشار إلى أن التضاريس في مناطق الحرائق تجعل من الصعب مواجهتها بالطرق التقليدية.


سبوتنيك

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