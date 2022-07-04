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الإثنين، 04-07-2022 06:20 ص

السديس يُعلن جاهزية كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام

مكة


الوكيل الإخباري - أعلن الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية كسوة الكعبة المشرفة للعام 1443هـ.

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وحسب صحيفة "عاجل" السعودية، أكد السديس أن كسوة الكعبة المشرفة تمت حياكتها في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة وفق أعلى المعايير والمواصفات بما يتوافق مع حرص المملكة وقيادتها بالكعبة المشرفة حفاوة وتكريما.


وأوضح أن كسوة الكعبة نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل التي أدت لجاهزيتها في هذه الحلة.


ونوه السديس بحرص الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والعناية بقبلة المسلمين.


إلى ذلك، قام عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بجولة تفقدية لمقر مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة في مشعر عرفات، وذلك للتأكد من جاهزية الموقع.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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