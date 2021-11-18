السعودية: الأعمار المسموحة لتصاريح معتمري الخارج بين (18 – 50) عاماً

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية الخميس، الفئة العمرية المسموح لها بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي للقادمين من خارج السعودية، كاشفة أن أعمار القادمين من الخارج يجب أن تكون بين 18 عاما و50 عاما.

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وأفادت الوزارة السعودية، بأنه في حال الرغبة باستخراج تأشيرة عمرة من خارج السعودية، فيمكن التواصل مع إحدى وكالات السفر الرسمية واستكمال جرعات اللقاح المعتمدة وتقديم شهادة إثبات رسمية للتمكن من إصدار التأشيرة الإلكترونية من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية.



وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت مؤخرا خدمة إصدار التصاريح للقادمين من خارج السعودية عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، وذلك تسهيلاً لضيوف الرحمن، إذ تتيح الخدمة للقادمين من خارج السعودية إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد التسجيل في منصة «قدوم» والوصول إلى السعودية، داعية إلى تحميل التطبيقين أو تحديثهما عبر المتاجر الإلكترونية للاستفادة من الخدمات المقدمة.

عكاظ