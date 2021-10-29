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الجمعة، 29-10-2021 10:27 م

رئيس وزراء لبنان يناشد الزعماء العرب للتدخل لحل الأزمة مع السعودية

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الوكيل الإخباري- أعرب رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي عن أسفه من إجراءات السعودية إزاء بلاده، وقال إنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة مع السعودية.

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وقال ميقاتي في بيان "إننا نأسف، بالغ الأسف لقرار المملكة ونتمنى أن تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته".

وأضاف "إن موقف وزير الاعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة".

وفي البيان الذي نشرته "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" ناشد ميقاتي "القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة من أجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة" وأشار إلى أن حكومة مستمرة "في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة وتداعياتها".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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