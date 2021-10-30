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السبت، 30-10-2021 11:36 ص

مطالب باستقالة جورج قرداحي

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الوكيل الاخباري- طالب النائب فيصل الصايغ عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، باستقالة جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني على خلفية تصريحاته الأخيرة “المشينة” ضد السعودية ودولة الإمارات. وقال الصايغ عبر حسابه في موقع “تويتر”: “‏الوزير في كل دول العالم شخصيةٌ عامة يجب أن يحتفظ برأيه الشخصي لنفسه، لأنّ كل ما يصرّح به ينعكس على دولته وأبنائها..ومن هذا المنطلق أساء وزير الإعلام جورج قرداحي لموقع وهوية لبنان وأضرّ بمصالح اللبنانيين وأخلّ بمسؤوليته الوظيفية”.

‏وأضاف: “بالتالي إن لم يَستقِل سندرس امكانية طرح الثقة به في مجلس النواب”.

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المصدر: مزمز

 

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