السعودية تعدل مدة الإقامة لتأشيرة الزيارة

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لأغراض تأشيرة الزيارة كافة.



وأكد المجلس أن تأشيرة الزيارة ستكون (3) أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، وبدون رسم.

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