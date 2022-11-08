الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

محاضرة عن الموازنة العامة والأمن الاجتماعي في كلية الدفاع

اختتام فعاليات التمرين المشترك العقبة 7

ندوة في اليرموك حول عرار واللغة الفارسية

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالاردن

مدير الأمن العام يوجه لتفعيل الخطط الأمنية والإنسانية

أكاديميون ومتخصصون يناقشون دور المسرح في ظل الراهن العربي

الارصاد : مزيد من الأمطار في طريقها الى المملكة

حوارية لبحث تأثير ارتفاع أسعار الشحن على الشركات المصدرة في الأردن

ولي العهد يلتقي عمداء شؤون طلبة بجامعات خاصة

توضيح حول اسئلة الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي

الثلاثاء، 08-11-2022 05:19 م

السعودية تعدل مدة الإقامة لتأشيرة الزيارة

1120223135855738601430


الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لأغراض تأشيرة الزيارة كافة.

وأكد المجلس أن تأشيرة الزيارة ستكون (3) أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، وبدون رسم.

اضافة اعلان

 


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
636a553942360450441b839e

الهند: بلادنا ترغب بالحفاظ على مزاياها في العلاقات مع روسيا

636a4af14c59b72bca38b74d

ماكرون سيعلن الأربعاء رسميا انتهاء عملية برخان في منطقة الساحل

636a4d8c4236044af42bb14e (1)

أميرة النرويج مارثا لويز تعلن التنحي عن مهامها الملكية

636a418442360450441b8382

لافروف: 12 دولة على الأقل أبدت اهتماما بالانضمام إلى بريكس

636a3d1c4c59b7072945e9be

موسكو: لا نجري مباحثات مع واشنطن حول أوكرانيا

1667907279911

ابناء الجالية البحرينية في الاردن يدلون باصواتهم في الانتخابات النيابية

أخبار متعلقة
92021115457731579632

الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين

6346ca084236046ade7951c1

بلغاريا تشدد نظام منح التأشيرة للروس