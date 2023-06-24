السعودية تعلن عن عدد الحجاج الذين استقبلتهم خلال 54 عاما

الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية أمس الجمعة عن استقبال أكثر من 99 مليون حاج على مدى 54 عاما، حتى موسم حج العام الماضي.





وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إنه "قدم إلى المملكة السعودية أكثر من 99 مليون حاج خلال 54 عاما".





وأضافت: "بلغ إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى المملكة منذ بدأت الهيئة عملية الإحصاء في العام 1390هـ تحت مسمى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، حتى العام الماضي 1443هـ (2022)، أكثر من (99 مليون حاج)".





وتتوقع المملكة وصول أكثر من مليوني حج هذا الموسم الذي يبدأ الاثنين المقبل.





وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي 899 ألفا و353 بينهم 779 ألفا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفا وقتها.





فيما اقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جرّاء تفشي الوباء.





إلا أن عام 2020 شهد موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فقط، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.

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روسيا اليوم