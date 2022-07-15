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الجمعة، 15-07-2022 10:13 ص

السعودية تقرر فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، يوم الجمعة، عن فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وقالت الهيئة، في بيان، عبر حسابها على تويتر: "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزًا للربط الجوي الدولي"،

وأضاف البيان: "تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".

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CNN

 




 

 


 

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