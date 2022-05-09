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الإثنين، 09-05-2022 11:11 ص

السعودية : خادم الحرمين أجرى منظاراً للقولون والنتيجة سليمة

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الوكيل الإخباري-اعلن الديوان الملكي السعودي اجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ظهر أمس (الأحد) في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة.اضافة اعلان


وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً جاء فيه أن خادم الحرمين الشريفين دخل مساء السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022 مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية. واختتم البيان بالدعاء لله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يمتّعه بالصحة والعافية.
 

عكاظ

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