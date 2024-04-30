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الثلاثاء، 30-04-2024 01:10 م

بريطانيا: القبض على شخص هاجم بسيف عناصر شرطة ومدنيين

بريطانيا


الوكيل الإخباري- ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بعد مهاجمته بسيف مدنيين واثنين من أفراد الشرطة في منطقة شرق مدينة لندن.

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ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن بيان لشرطة العاصمة اليوم الثلاثاء، أن "الشرطة المتواجدة في منطقة هاينو شرق لندن تدخلت في حادث خطير تم خلاله القبض على رجل هاجم المارة بسيف يحمله، وأن خمسة أفراد نقلوا إلى المستشفى اثر إصابتهم بجروح".


وأضافت، إن الرجل الذي تم القبض عليه في مكان الحادث يبلغ من العمر 36 عاماً وهو رهن الاحتجاز، مشيرة إلى أن "الشرطة لا تبحث عن المزيد من المشتبه بهم وأن الهجوم يبدو أنه مرتبط بالإرهاب".

بترا

 

 




 

 


 

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