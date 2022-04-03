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الأحد، 03-04-2022 11:09 ص

السعودية: فرش 25 ألف سجادة جديدة بالمسجد الحرام -صور

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الوكيل الإخباري-قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بفرش (25) ألف سجادة بالمسجد الحرام، من السجاد الجديد الفاخر لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك ١٤٤٣هـ .

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وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر أحمد ودعاني، أن السجاد الجديد يُعد من السجاد السعودي الأخضر الفاخر ذي الجودة العالية، ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة ، مبيناً أن هذه الخدمات والجهود تأتي بمتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.


 


 


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