السلطات السعودية توجه رسالة شديدة اللهجة

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الحج والعمرة السعودية الحجاج الى التقيد بحمل بطاقة نسك الخاصة بكل حاج نظامي والتي تعد بمثابة الوثيقة الوحيدة المعتمدة ليتمكن من الدخول، حيث لن يسمح لمن لا يحمل البطاقة بالوصول إلى المشعر الحرام بعرفات، وبقية المشاعر المقدسة.

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وكثفت الفرق الأمنية من حملاتها لتأمين الحجاج، وضبط المخالفين ممن لا يحملون بطاقة نسك، وسط تجهيزات واستعدادات متكاملة وإجراءات صارمة، وتوظيف التطبيقات الذكية التي تمكن السلطات من التمييز بين الحجاج النظامين والمخالفين، إضافة إلى إجراءات أمنية وصحية تنفذها السعودية لأول مرة.



واستحدثت السعودية هذا العام بطاقة "نسك" لتيسير تنقلات الحجاج النظاميين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتمكين الجهات ذات العلاقة من التعرف على أماكن سكن الحجاج.