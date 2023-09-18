السلطات السورية تحذر من طائر يحوم في أجواء البلاد-صورة

الوكيل الاخباري- أفاد مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية السورية جلال داوود، بتلقي الدفاع المدني بلاغات عن مشاهدة طائر المينا الهندي في سماء منطقة جبلة بالمحافظة.



وأشار إلى خطورة تواجد هذا الطير "العدواني" على الناحية البيئية والزراعية وحتى على أنواع الطيور الأخرى، محذرا من مخاطره.



ولفت إلى أن هذا النوع من الطيور قد يكون أدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد، كونه غير موجود في سوريا وموطنه الأصلي الهند، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن أي مشاهدة لهذا الطير في المحافظة للعمل على مكافحته.



وفي وقت سابق، حذرت عدة دول من ظهور هذا الطير خلال الفترة الماضية ومنها مصر وفلسطين، لما يشكله من خطر على الحيوانات والمزروعات وفق تصنيفات منظمة البيئة العالمية.

اضافة اعلان



