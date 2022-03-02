السلطات اليابانية توجه توبيخا للسفارة الأوكرانية في طوكيو

الوكيل الإخباري-صرح السكرتير العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكادزو ماتسونو، بأن بلاده وجهت توبيخا للسفارة الأوكرانية لدى طوكيو.

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وردا على سؤال صحفي حول رد فعل الجانب الياباني على دعوة السفارة الأوكرانية لدى طوكيو الموجهة إلى اليابانيين للانضمام إلى صفوف المتطوعين الراغبين في المشاركة في الأعمال العسكرية في أوكرانيا قال ماتسونو في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "وجهنا توبيخا، وأوضحنا موقفنا من مسألة الإجلاء (إجلاء المواطنين اليابانيين من الأراضي الأوكرانية)".



ولم يؤكد ماتسونو بشكل مباشر واقع بحث هذا الموضوع أثناء توجيه التوبيخ، مشيرا إلى هذه مسألة دبلوماسية.



وكتبت السفارة الأوكرانية في اليابان، سابقا، في صفحتها على "تويتر" أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن عن تشكيل كتيبة أجنبية للدفاع الوطني. وجاء في تغريدة للسفارة: "لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بسفارة أوكرانيا في اليابان". وتمت إزالة هذه التغريدة اليوم الأربعاء.



ونقلت صحف يابانية، صباح اليوم الأربعاء، عن السفارة الأوكرانية لدى طوكيو أن 70 يابانيا قد قدموا طلبات للانضمام إلى صفوف المتطوعين للمحاربة في أوكرانيا.



روسيا اليوم

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