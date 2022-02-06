لمنع اختلاط الأنساب.. اليابان تعدّل قانوناً مدنياً تحدّث عنه القرآن الكريم قبل 1400 عام

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة الجارديان البريطانية، الأربعاء 3 فبراير/شباط 2022، إن اليابان قررت تعديل قانون يعود إلى القرن التاسع عشر، يمنع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها، كما ينص على تسجيل الزوج السابق للمرأة أباً لطفلها المولود في غضون 300 يوم من الطلاق، فيما بدا القانون المراد تعديله شبيهاً بحكم عدة المرأة المطلقة أو الأرملة في الإسلام، والذي يفرض عليها عدة تدوم لـ3 أشهر.

وذكر الله تعالى في القرآن الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 عام أن على المرأة المطلقة عدة مدتها 3 أشهر، وجاء ذلك في قوله تعالى "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ"، وذلك في الآية 228 من سورة البقرة.

قرار اليابان جاء بعد أن أوصت لجنة حكومية، هذا الأسبوع، بتعديل هذا التشريع، إلى جانب بند آخر في القانون يمنع المرأة من الزواج مرة أخرى لمدة 100 يوم بعد الطلاق، على أساس أن أبوة الطفل الذي قد يولد في غضون فترة وجيزة لن تكون واضحة.

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ومع ذلك، فإن التعديل المقترح لن ينطبق إلا على النساء اللواتي يتزوجن مرة أخرى، أما الطفل الذي يولد لامرأة ظلت عزباء بعد الطلاق فلا يزال يُفترض بموجب القانون أن يُسجَّل بأنه طفل من زوجها السابق.



ولمَّا كان القانون يعمد إلى تسجيل الأطفال المولودين في غضون 300 يوم من الطلاق تسجيلاً ينسبهم إلى الزوج السابق، فإن بعض النساء كن يمتنعن عن تسجيل ولادة أطفالهن في سجل الأسرة الرسمي الياباني، أو ما يُعرف بنظام "كوسكي".



وعادة ما يميل النساء اللواتي ينفصلن عن أزواج مسيئين لهن إلى تجنب تسجيل الطفل تسجيلاً ينسبه إلى الزوج السابق.

وأوصت اللجنة الحكومية أيضاً بالسماح للأمهات والأطفال بالطعن في ادعاءات الأبوة، في حين أن القانون الحالي لا يمكِّن إلا الآباء من ذلك. كما ينص القانون القائم على أن الطفل المولود بعد 200 يوم على الأقل من الزواج هو طفل الزوج الحالي للمرأة.

(الوكيل الاخباري + عربي بوست)



