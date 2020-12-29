الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الشريف علي بن زيد آل عون

التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية لطلبة المدارس

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

نتائج الشامل غدا

ايعاز عاجل من رئيس الوزراء

معالجة البطالة على رأس الأولويات

وزارة العمل تضبط 17 عاملاً وافداً داخل السوق المركزي

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

الثلاثاء، 29-12-2020 03:51 م

تفوق المليون فدان

السودان : استعادة السيطرة على أراضٍ على الحدود الأثيوبية

ط
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، استعادته السيطرة على معظم الأراضي السوادنية على الحدود مع إثيوبيا.

اضافة اعلان
 

وقال نائب رئيس هيئة الأركان السوداني ، خالد عابدين الشامي، خلال تصريحات صحيفة، إن  "الجيش السوداني سيطر على معظم الأراضي التي كانت بيد عصابات الشفتة التي خرج (الجيش) منها في العام 1996".

 

وأوضح أن "القوات المسلحة السودانية أمّنت هذه المناطق تماما وجاهزة للتصدي لكل من يفكر في الاعتداء عليها مجددا".


وكشف نائب رئيس هيئة الأركان أن "بعض بني جلدتنا"، كما أسماهم، تعاونوا مع المعتدين في تغير معالم الحدود من خلال انتزاع العلامات، مضيفا أنه لا مجال لتغيير الديموغرافيا في المنطقة.


وقالت مصادر إعلامية سودانية، أن الأراضي المستعادة تفوق المليون فدان من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى بلدات حدودية بكامل خدماتها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
f22152841

الكويت تتأهب للإعلان عن اكتشافات نفطية ضخمة

1573832102_article

الجزائر.. تحذيرات من رياح سريعة وأمواج عاتية

5feac80b42360433d37bafa5

مصر.. النظر في إعادة محاكمة وزير مالية أسبق

used-face-mask-beach-with-outdoor-sun-lighting_127090-777

تقرير: أكثر من 1.5 مليار كمامة للوجه تلوث المحيطات هذا العام!

تركيا

تركيا .. إنقاذ 64 مهاجرا غير شرعي

بريس_medium

مراسلون بلا حدود: مقتل 50 صحفيا حول العالم خلال 2020

أخبار متعلقة
1032662025_0_0_3000_1622_1000x541_80_0_0_b57f7e64f8b3cbfd827f279022365b90

إثيوبيا.. مقتل 100 شخص خلال هجوم مسلح غربي البلاد

5fdd42334236040b05682354

حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا غرق في مياه البحر

من

إثيوبيا : مقاتلون لم يهزموا بعد في تيغراي

ه

السعودية ترحب بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

اي

إثيوبيا .. السماح بدخول المساعدات الإنسانية لتيغراي