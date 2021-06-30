السودان: مظاهرات حاشدة لإسقاط الحكومة

الوكيل الإخباري- تستعد قوى سياسية سودانية، بعضها معارض والآخر في الحكومة، بجانب نقابات مهنية، للخروج في مظاهرات، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإسقاط الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.



ومع اقتراب موعد المظاهرات، أعلنت الشرطة السودانية أيضا، الإضراب العام عن العمل احتجاجا على أوضاعها الاقتصادية، الأمر الذي يزيد الأمر تعقيدا.

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وأعلن والي ولاية الخرطوم، أيمن خالد، أن يوم الأربعاء، يوم عطلة رسمية للدوائر الحكومية، باستثناء طلاب الشهادة العامة للممتحنين.



وقبل المظاهرات، أصدرت الإدارة الأمريكية تعميما لمواطنيها بعدم السفر إلى الخرطوم بسبب تردي الأوضاع الأمنية، بينما نفذت الحكومة في الخرطوم حملة اعتقالات لأنصار وقادة النظام السابق، بتهم التخطيط للتخريب من خلال مظاهرات الثلاثين من يونيو.

المصدر: روسيا اليوم