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الأربعاء، 27-04-2022 02:21 م

السودان.. 176 قتيلا و220 إصابة في أحداث غرب دارفور

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الوكيل الإخباري-أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأربعاء، أنها حصرت 176 حالة قتل و 220 إًصابة في أحداث العنف بولاية غرب دارفور.

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وقالت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان اطلعت عليه الأناضول "تم حصر 176 حالة قتل في أحداث دارفور وهناك حالات قتل تمت مواراتها من غير تشريح أو حتى تبليغ ليتسن حصرها".


وأضاف البيان: "بلغت حالات الإصابة 220، بينها حالات حرجة تم تحويل بعضها خارج الولاية للعلاج".

 

وأشار إلى أن مستشفى الجنينة المرجعي (حكومي في عاصمة ولاية غرب دارفور) لازال مغلقا، وأن الحالات الطارئة من إصابات وغيرها لا تتوفر لها خدمة صحية كافية بالولاية.


وذكرت اللجنة الطبية وفق البيان أن مسشتفيين فقط يعملان بمدينة الجنينة هما "مستشفى السلاح الطبي (يتبع للجيش) ومستشفى آخر خاص، لكنهما غير متاحين لجزء كبير من المواطنين بسبب الظروف الأمنية السيئة.


ولم يصدر عن السلطات السودانية أي إفادة بشأن حصيلة الخسائر البشرية والمادية في أحداث ولاية غرب دارفور.

 

الاناضول

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