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الخميس، 07-04-2022 12:20 م

السودان .. قتيل بمظاهرات الخرطوم أمس الأربعاء

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الوكيل الإخباري-أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) سقوط قتيل خلال مظاهرات في العاصمة الخرطوم الأربعاء، واتهمت قوات الأمن بقتله برصاصة في الظهر.

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وحتى الساعة 21:10 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة عن السلطات بهذا الخصوص.


وقالت لجنة الأطباء، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "ارتقت روح الطيب عبد الوهاب (19 عاما) إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات السلطة الانقلابية خلال قمعها مظاهرات 6 أبريل في شرق النيل (شرقي الخرطوم)".


وأضافت: "كما تم الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية بمستشفى شرق النيل الحكومي وعلى خلفية ذلك أُغلقت طوارئ المستشفى".


وتابعت: "بهذا يرتفع العدد الكلي لوفيات الشعب الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 94 ".


وأطلقت قوات الأمن في الخرطوم، مساء الأربعاء، الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية لتفريق متظاهرين يطالبون بـ"حكم مدني كامل"، وفق شهود عيان.

 

الاناضول

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