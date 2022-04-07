السودان .. قتيل بمظاهرات الخرطوم أمس الأربعاء

الوكيل الإخباري-أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) سقوط قتيل خلال مظاهرات في العاصمة الخرطوم الأربعاء، واتهمت قوات الأمن بقتله برصاصة في الظهر.

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وحتى الساعة 21:10 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة عن السلطات بهذا الخصوص.



وقالت لجنة الأطباء، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "ارتقت روح الطيب عبد الوهاب (19 عاما) إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات السلطة الانقلابية خلال قمعها مظاهرات 6 أبريل في شرق النيل (شرقي الخرطوم)".



وأضافت: "كما تم الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية بمستشفى شرق النيل الحكومي وعلى خلفية ذلك أُغلقت طوارئ المستشفى".



وتابعت: "بهذا يرتفع العدد الكلي لوفيات الشعب الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 94 ".



وأطلقت قوات الأمن في الخرطوم، مساء الأربعاء، الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية لتفريق متظاهرين يطالبون بـ"حكم مدني كامل"، وفق شهود عيان.



الاناضول

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