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الأحد، 29-01-2023 02:50 م

السورية للطيران تستأنف رحلاتها إلى بغداد بمعدل رحلتين أسبوعيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة السورية للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية بين دمشق وبغداد بمعدل رحلتين أسبوعيا (الأحد والخميس)، اعتبارا من الـ 2 من فبراير القادم.اضافة اعلان


وقال مدير عام السورية للطيران المهندس عبيدة جبرائيل، إن "بغداد من المحطات المهمة في خارطة عمل الخطوط الجوية السورية، وهي ضمن المحطات التي سبق وكان التشغيل عليها مستمرا، واليوم وفي ضوء الطلب المتزايد والجدوى الاقتصادية والتخديمية سيتم تخديم حركة المسافرين عليها ذهابا وإيابا عبر مطار دمشق الدولي".

وأشار جبرائيل أنه "بعد عامين من التوقف يأتي استئناف التشغيل بسبب تحسن القدرة التشغيلية للرحلات الجوية، وزيادة الطلب على السفر بين سوريا والعراق.

 




 

 


 

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