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الأربعاء، 11-01-2023 03:57 م

الشرطة البريطانية تحقق في طرد ملوث باليورانيوم بمطار هيثرو

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الوكيل الإخباري - تحقق السلطات البريطانية في ضبط رجال شرطة الحدود لطرد ملوثة باليورانيوم في مطار هيثرو بلندن.

وقالت شرطة العاصمة اليوم الأربعاء "تم تحديد كمية صغيرة للغاية من المواد الملوثة بعد فحص روتيني لطرد وارد إلى المملكة المتحدة في 29 ديسمبر."

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وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب، التابعة لها، تحقق في الحادث الذي لم يصاحبه أي اعتقالات.


ذكرت شبكة (بي بي سي) أن اليورانيوم كان داخل شحنة من الخردة المعدنية.


وقال ريتشارد سميث، قائد الشرطة البريطانية، إن كمية المواد الملوثة "صغيرة للغاية، وذكر خبراء أنها لا تشكل أي تهديد للجمهور".


وأضاف "لا يبدو أن الأمر مرتبط بأي تهديد مباشر، لكن التحقيق مستمر".

 

البيان

 




 

 


 

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