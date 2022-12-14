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الأربعاء، 14-12-2022 12:17 م

هجوم بطائرات مسيرة يلحق أضراراً بمبنيين إداريين بكييف

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة بلدية كييف إن مبنيين إداريين في العاصمة الأوكرانية كييف لحقت بهما أضرار اليوم الأربعاء في هجوم بطائرات مسيرة، وأضافت أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن احتمال وقوع قتلى أو مصابين في الهجوم.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية المدينة إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت عشر طائرات مُسيرة، ووقعت انفجارات في حي شيفتشينكيفسكي بوسط المدينة، وعدد من الجامعات والمعارض والمطاعم.

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ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المعلومات.


وظلت صفارات الإنذار تدوي في العاصمة ومنطقة كييف حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، بعد أكثر من ساعتين من انطلاقها لأول مرة.

 

البيان

 




 

 


 

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