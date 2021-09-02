الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

مصدر : فتح الحدائق العامة والترفيهية في عمّان

حقيقة حصول متلقي لقاح كورونا على 300 دولار شهرياً بالاردن

الحكومة تحذر من انتكاسة وبائية بالاردن

الكشف عن سبب التعزيزات الامنية في اربد

اعفاء السوريين من التبرعات المدرسية

الكرك: محاضرة حول الاصلاحات السياسية والتشريعية

هام للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية

العثور عى جثة شاب في الشارع العام بإربد والأمن يحقق

الكشف عن موعد بدء فصل الخريف لعام 2021 فلكيا

إغلاق مقهى لمخالفته أوامر الدفاع في المفرق

الخميس، 02-09-2021 01:14 م

الصحة العالمية: متحور 'مو' مثير للاهتمام لكنه غير مقلق مثل ألفا ودلتا

fbd689ef-0e0c-4c9e-8f6b-72874dcef419


الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن النسخة الجديدة من متحورات فيروس كورونا، والمعروفة باسم "مو"، مثيرة للاهتمام لكنها غير مقلقة.

اضافة اعلان


وحسب تصريحات الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، فقد أكد أن المنظمة تراقب باهتمام كبير هذا المتحور والمعلومات التي تتوافر عنه.

وأوضح الخولي أن المنظمة العالمية قد صنفت "مو"، على أنه متحور مثير للاهتمام، لكنه غير مقلق مثل متحور "دلتا"، أو "ألفا".


وعن بدايات "مو" قال استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية إن اكتشافه كان في كولومبيا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لافتا إلى أنه وبعد هذا الاكتشاف، أبلغ عدد من الدول في أوربا، والأمريكتين عن إصابات به.


ووصف الخولي هذا المتحور الجديد "مو"، بأن المعلومات المتوفرة عنه غير واضحة إلى الآن، مؤكدا أن المنظمة تسعى إلى دراستها دراسة مستفيضة.


ولفت إلى أن "مو" له طفرات تتغير معها صفاته، وبالتالي لابد من دراسة كل ما يتم تجميعه من معلومات مخبرية حول هذه الطفرات.


وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في بيان لها أمس، قدرة "مو" على عمل "هروب مناعي" بما يعني أنه يمكنه مقاومة اللّقاحات، وهو ما يؤكد وجوب عمل دراسات عنه وعن طفراته.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ف

الهند: 5 وفيات بفيضانات عارمة في ولاية أسام

تركيا

تركيا تعلن إنقاذ 172 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير

نيو

رئيس بلدية نيويورك يعلن حالة الطوارئ بعد إعصار إيدا

613047f44236042489792f6a

جون كيري يحث الصين على اتخاذ خطوات إضافية لمكافحة تلوث المناخ

6130182c4236042489792f50

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

613000df4c59b775a4133f43

واشنطن.. توقعات باشتداد عاصفة لتصبح إعصارا

أخبار متعلقة
Marburg-Virus-Disease

قادم من غرب إفريقيا.. تسجيل أول وفاة لأفريقي بفيروس جديد فتاك