الصحة العالمية: متحور 'مو' مثير للاهتمام لكنه غير مقلق مثل ألفا ودلتا

الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن النسخة الجديدة من متحورات فيروس كورونا، والمعروفة باسم "مو"، مثيرة للاهتمام لكنها غير مقلقة.

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وحسب تصريحات الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، فقد أكد أن المنظمة تراقب باهتمام كبير هذا المتحور والمعلومات التي تتوافر عنه.



وأوضح الخولي أن المنظمة العالمية قد صنفت "مو"، على أنه متحور مثير للاهتمام، لكنه غير مقلق مثل متحور "دلتا"، أو "ألفا".



وعن بدايات "مو" قال استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية إن اكتشافه كان في كولومبيا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لافتا إلى أنه وبعد هذا الاكتشاف، أبلغ عدد من الدول في أوربا، والأمريكتين عن إصابات به.



ووصف الخولي هذا المتحور الجديد "مو"، بأن المعلومات المتوفرة عنه غير واضحة إلى الآن، مؤكدا أن المنظمة تسعى إلى دراستها دراسة مستفيضة.



ولفت إلى أن "مو" له طفرات تتغير معها صفاته، وبالتالي لابد من دراسة كل ما يتم تجميعه من معلومات مخبرية حول هذه الطفرات.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في بيان لها أمس، قدرة "مو" على عمل "هروب مناعي" بما يعني أنه يمكنه مقاومة اللّقاحات، وهو ما يؤكد وجوب عمل دراسات عنه وعن طفراته.

المصدر : سبوتنك

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