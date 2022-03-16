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الأربعاء، 16-03-2022 12:03 م

الصومال.. تأجيل الانتخابات البرلمانية

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الوكيل الإخباري-أدى عدم استكمال انتخابات الغرفة السفلى للبرلمان الصومالي التي كان مقررا أن تنجز الثلاثاء إلى إرجاء جديد للاستحقاق الذي يفترض أن يفضي إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

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والشهر الماضي أرجأت الحكومة الصومالية هذا الاستحقاق إلى 15 مارس، فيما لم تصدر أي بيان بهذا الشأن حتى مساء الثلاثاء.


وأنجزت يوم أمس الثلاثاء ولايتا جنوب الغرب وغلمدغ الاستحقاق، لكن الانتخابات لم تجرَ في ولايات جوبالاند (أرض جوبا) وهيرشابيل وبونتلاند (أرض البنط) علما بأن عدد المقاعد الشاغرة يبلغ 39 من أصل 275 تتألف منها الغرفة السفلى في البرلمان.


وأشادت السفارة الأمريكية في الصومال عبر "تويتر" بقادة ولايتي جنوب الغرب وغلمدغ "لالتزامهم بمهلة 15 مارس".


وأعربت عن "خيبة أملها" لانقضاء مهلة إنجاز الاستحقاق "المفصلي" في الولايات الثلاث الأخرى.


وأعلنت السلطات الانتخابية في بونتلاند أن الانتخابات لاختيار ستة نواب عن الولاية لا تزال مقاعدهم شاغرة، ستجرى الجمعة.


ويشكل إنجاز الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب خطوة أساسية نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد.

روسيا اليوم

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